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Українці протестували проти проросійського маршу

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Протест українців у Вашінґтоні. (Фото: Оксана Лігостова) ВАШІНҐТОН. – У Вашінґтоні перед святкуванням перемоги у Другій світовій війні російські сили влаштували 3 травня так званий марш „безсмертного полку“, а українці провели мітинґ із закликом протистояти російській пропаґанді. Марш проросійських сил відбувся у столиці США вперше від початку повномаштабного вторгнення в Україну. В цій акції взяли...


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