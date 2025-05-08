Українці протестували проти проросійського маршу

Протест українців у Вашінґтоні. (Фото: Оксана Лігостова) ВАШІНҐТОН. – У Вашінґтоні перед святкуванням перемоги у Другій світовій війні російські сили влаштували 3 травня так званий марш „безсмертного полку“, а українці провели мітинґ із закликом протистояти російській пропаґанді. Марш проросійських сил відбувся у столиці США вперше від початку повномаштабного вторгнення в Україну. В цій акції взяли...