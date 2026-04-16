Українці рятувалися від війни

ҐДАНСЬК. – У чотирьох воєводствах на півночі Польщі (Західнопоморське, Поморське, Куявсько-Поморське і Вармінсько-Мазурське) проживає 420 тис. громадян України. Про це розповіла новопризначена Генеральний консул України у Ґданську Світлана Криса. Це майже як населення Ґданська, де проживає 480 тис. людей. 40 відс. від цієї кількости українців приїхали на північ Польщі після початку повномаштабного вторгнення Росії в...
Previous ArticleБорис Джонсон їздив на фронт
Next Article Український голос в ООН