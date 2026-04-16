Українці рятувалися від війни

ҐДАНСЬК. – У чотирьох воєводствах на півночі Польщі (Західнопоморське, Поморське, Куявсько-Поморське і Вармінсько-Мазурське) проживає 420 тис. громадян України. Про це розповіла новопризначена Генеральний консул України у Ґдансь­ку Світлана Криса. Це майже як населення Ґданська, де проживає 480 тис. людей. 40 відс. від цієї кількости українців приїхали на північ Польщі після початку повномаштабного вторгнення Росії в...