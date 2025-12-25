КИЇВ. – Сили безпілотних систем уразили російський нафтовий термінал „Таманьнефтегаз“ у Краснодарському краї. Удару завдали оператори 1-го окремого центру СБС разом з підрозділом „Граф“ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі проти 22 грудня. Сили безпілотних систем уточнюють, що „Таманьнефтегаз“ – це великий російський експортний термінал, розташований біля порту Тамань, що спеціялізується на перевалці...