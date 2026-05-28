Уряд змінив правила приватизації

КИЇВ. – Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-авкціони обов’язко­вими для продажу орендованого майна. Викупити державне чи комунальне майно“за копійки“ через оренду та ремонти більше не вийде. Тепер орендоване державне та комунальне майно, в якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-авкціони у Prozorro. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали...