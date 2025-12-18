Успіх конкурсу „Мистецькі промені України“

Леся Королик-Бойко. ҐУББІО, Італія. – У Всесвітній день волонтера я була серед перших, хто вітав із цим святом очільницю Культурно-просвітницької асоціяції „Mist-Il Ponte“ та Міжнародної організації „Поступ жінок-мироносиць у діяспорі“, заслужену діячку естрадного мистецтва України, просвітянку, союзянку, волонтерку Лесю Королик-Бойко. Українка з Івано-Франківська понад 20 років проживає в італійському місті Ґуббіо, популяризуючи мистецтво України. До...