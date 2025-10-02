Успішний тиждень України в ООН

Участь української делеґації на 80-ій сесії Генеральної асамблеї ООН експерти називають однією із найрезультативніших за останні роки. На тлі інших ґльобальних викликів, які могли б стати в центрі міжнародної уваги, Україна використала головний світовий майданчик для зміцнення існуючих союзів, побудови нових зв’язків та утвердження України як повноцінного суб’єкта міжнародної політики, що пропонує конкретні рішення у...