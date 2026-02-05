Успішно використали дрони в бойових умовах

Сергій Жуковін (ліворуч) і Владислав Овчаренко під Соледаром. 27 січня Владислав Овчаренко („Турист”) та Сергій Жуковін („Швайгер”) – воїни окремого батальйону безпілотних систем SIGNUM, який наразі входить до складу 53-ої окремої механізованої бриґади ім. князя Володимира Мономаха, були нагороджені орденом „За мужність” І ступеня. В. Овча­ренко та С. Жуковін першими в світі у складі добровольчого...