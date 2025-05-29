Ухвалили заходи для торгівлі з Україною

ВАРШАВА. – Міністер сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив 26 травня, що українська сільськогосподарська продукція не була б настільки дешевшою за европейську, якби українські виробники дотримувались стандартів ЕС. „Якщо вони використовуватимуть усі засоби, заборонені в Европейському союзі, то виробничі витрати також зростуть“, – заявив Сєкєрський перед засіданням Ради аґрарних міністрів ЕС, коментуючи позицію Польщі щодо...