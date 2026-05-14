Участь Президента України в саміті „Букарештської дев’ятки“

На полях вершинної зустрічі „Букарештської дев’ятки“ Президент України зуст­рівся з литовською делеґацією. (Фото: Прес-служба Президента України) БУКАРЕШТ. – Президент України Володимир Зеленський взяв особисту участь у саміті країн „Букарешт­ської дев’ятки“ (В9), який відбувся 13 травня в столиці Румунії. Прези­дент України прибув на захід разом із першою леді Оленою Зеленською. Цьогорічний саміт пройшов у розширеному форматі:...