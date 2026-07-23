Участь СФУЖО у панельній дискусії ООН

Учасники Центральноевропейської ініціятиви (зліва): Івана Живкович – помічниця Генерального секретаря ООН, Зоряна Головата та Хорхе Морейра да Сілва – заступник Генерального секретаря ООН. НЮ-ЙОРК. – Представниця Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) при ООН Зоряна Головата 13 липня взяла участь у панельній дискусії Центральноевропейської ініціятиви „Сталий розвиток інфраструктури в реґіоні: реґіональна співпраця як рушійна сила...