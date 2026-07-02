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Учили знаходити успішні приклади для наслідування

By Updated:2 Mins Read

Анатолій Марциновський та Тетяна Матичак. (Фото: Олександр Вівчарик) КИЇВ. – „Інтерньюз-Україна” – одна з найбільших громадських організацій, що працює в сфері медіа та комунікацій в Україні з 1996 року і вбачає свою місію в утвердження европейських цінностей через становлення успішних медій, 25 червня зібрала представників медіа з усіх областей України, щоби навчати їх журналістиці рішень....


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