Учили знаходити успішні приклади для наслідування

Анатолій Марциновський та Тетяна Матичак. (Фото: Олександр Вівчарик) КИЇВ. – „Інтерньюз-Україна” – одна з найбільших громадських організацій, що працює в сфері медіа та комунікацій в Україні з 1996 року і вбачає свою місію в утвердження европейських цінностей через становлення успішних медій, 25 червня зібрала представників медіа з усіх областей України, щоби навчати їх журналістиці рішень....