Ушкоджено фрегат „Адмирал Макаров“

Фрегат „Адмирал Макаров“ У ніч проти 6 квітня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України спільно зі Службою безпеки України завдали удару по фрегату „Адмирал Макаров“ у порту Шесхаріс у Новоросійську. Про обстріл порту в Краснодар­ському краї повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Супутникові знімки підтвердили, що корабель було уражено щонайменше двічі. Аналітики також зафіксували...