Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

У Вільнюсі відбувся саміт

By 1 Min Read

Учасники саміту у Вільнюсі ВІЛЬНЮС. – У Вільнюсі 2 червня відбувся саміт країн „Букарештської дев’ятки“ і Нордичних країн. Обговорювали питання зміцнення безпеки й оборони східнього флангу НАТО, а також підготовку до саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі. З Президентом України  Володимиром Зелен­ським обговорили подальшу підтримку України. Росія залишається найбільш значною загрозою евроатлантичній безпеці,...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts