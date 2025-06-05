У Вільнюсі відбувся саміт

Учасники саміту у Вільнюсі ВІЛЬНЮС. – У Вільнюсі 2 червня відбувся саміт країн „Букарештської дев’ятки“ і Нордичних країн. Обговорювали питання зміцнення безпеки й оборони східнього флангу НАТО, а також підготовку до саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі. З Президентом України Володимиром Зелен­ським обговорили подальшу підтримку України. Росія залишається найбільш значною загрозою евроатлантичній безпеці,...