У Калуші шанують героїв

Учні ліцею вшановують пам’ять про героя-випускника школи Володимира Думенка. КАЛУШ, Івано-Франківська область. – У місті та селах району діє проєкт по вшануванню героїв, які віддали життя за свободу України „Громада пам’ять береже“. У Калуському ліцеї відбулося відкриття меморіяльної дошки випускникові школи Володимирові Думенку. З початком повномаштабного вторгнення він добровільно став на захист України, пройшов військову...