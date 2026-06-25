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У Калуші шанують героїв

By Updated:2 Mins Read

Учні ліцею вшановують пам’ять про героя-випускника школи Володимира Думенка. КАЛУШ, Івано-Франківська область. – У місті та селах району діє проєкт по вшануванню героїв, які віддали життя за свободу України „Громада пам’ять береже“. У Калуському ліцеї відбулося відкриття меморіяльної дошки випускникові школи Володимирові Думенку. З початком  повномаштабного вторгнення він добровільно став на захист України, пройшов військову...


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