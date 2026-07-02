У Києво-Печерській лаврі стоятиме погруддя Івана Мазепи

Учасники відкриття пам’ятного знака гетьману Івану Мазепі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – З нагоди Дня Конституції України генеральний директор Національного заповідника „Києво-Печерська лавра“ Максим Остапенко представив Президентові України Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі та його клейнод, які встановили у Лаврі. „Ми виправляємо ще одну історичну несправедливість,...