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У Києво-Печерській лаврі стоятиме погруддя Івана Мазепи

By 2 Mins Read

Учасники відкриття пам’ятного знака гетьману Івану Мазепі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – З нагоди Дня Конституції України генеральний директор Національного заповідника „Києво-Печерська лавра“ Максим Остапенко представив Президентові України Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі та його клейнод, які встановили у Лаврі. „Ми виправляємо ще одну історичну несправедливість,...


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