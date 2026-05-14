У медичних закладах викрили злочинну схему

ЗАПОРІЖЖЯ. – Поліцейські викрили у медичних закладах злочинну схему із встановлення фіктивних інвалідностей, учасники якої заробили понад 200 млн грн. Учасники злочинної групи за гроші оформлювали військовозобов’язаним підробні медичні документи, що ставали підставою для встановлення групи інвалідности нібито пов’язаної з професійною діяльністю. Це давало можливість отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду...