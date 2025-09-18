У Олійника забрали майно

Володимир Олійник. Москва, 16 грудня 2016 року. КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування санкції до колишнього народного депутата України „Партії реґіонів“) Володимира Олійника. В дохід держави стягнули половину і чверть об’єктів нерухомого майна в Черкасах, половину об’єкта нерухомости в Київській області, половину моторного прогулянкового судна. Водночас суд відмовив...