У Парижі поклали квіти в честь Симона Петлюри

ПАРИЖ. – У столиці Франції 25 травня відбулася урочиста церемонія покладання квітів під Тріюм­фальною аркою, приурочена до 100-х роковин загибелі Головного отамана військ УНР, одного з провідних діячів української державности Симона Петлюри. Про це повідомив Культурний центр України у Франції. Меморіяльний захід очолив Надзвичайний і повноважний посол України у Франції та Монако, Пос­тійний представник України...