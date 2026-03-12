У світі вшанували пам’ять Великого Кобзаря

БОТСВАНА. – В Університеті Ботсвани за участи керівництва, викладачів, студентів, іноземного дипкорпусу, української громади та журналістів відбулося урочисте відкриття першого в Африці пам’ятника Тарасові Шевченку. Монумент створений з ботсванської бронзи скульптором Франсуа Котеце. Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав власний переклад „Заповіту“ національної мовою Ботсвани – сетсвана. У світі встановлено 1384 пам’ятники...