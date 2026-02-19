Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

У світі засудили дискваліфікацію Гераскевича

By 2 Mins Read

Українського скелетоніста Владислава Герас­ке­вича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. В. Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду в „Шоломі пам’яті“, проте старт відбувся без його участи. Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у „Шоломі пам’яті“ на Олімпійських іграх, пояснивши дискваліфікацію „невідповідністю правилам“. У світі засудили дискваліфікацію українського спортсмена. Українська громада в Мілані провела акцію...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts