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У школі „Українські студії“ на сході Словаччини

By Updated:5 Mins Read

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран (зліва в оливковій вишиванці) з учасниками свята. КОШІЦЕ, Словаччина. – Відбулося Свято творчости, відкриттів та підтримки, присвячене завершенню першого навчального року в першій українській недільній школі на сході Словаччини „Українські студії“. Надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, вітаючи українську громаду зі святом, відзначив, що школа...


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