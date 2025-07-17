У школі „Українські студії“ на сході Словаччини

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран (зліва в оливковій вишиванці) з учасниками свята. КОШІЦЕ, Словаччина. – Відбулося Свято творчости, відкриттів та підтримки, присвячене завершенню першого навчального року в першій українській недільній школі на сході Словаччини „Українські студії“. Надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, вітаючи українську громаду зі святом, відзначив, що школа...