Фальшували число мобілізованих

КИЇВ. – Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття трьох посадовців територіяльних центрів комплектування та соціяльної підтримки, які займалися „паперовою мобілізацією“. За його словами, щоб прозвітувати про „успішне“ виконання плану, вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало – фіктивно „мобілізували“ 276 людей. Чиновники вносили до карток військовозобов’язаних неправдиві дані – до переліку „мобілізованих“ вносили померлих...
Previous ArticleАкція проти трудової міґрації
Next Article Медика „Азова“ закатували у полоні