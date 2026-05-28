Фальшували число мобілізованих

КИЇВ. – Генеральний прокурор Руслан Кравчен­ко заявив про викриття трьох посадовців територіяльних центрів комплектування та соціяльної підтримки, які займалися „паперовою мобілізацією“. За його словами, щоб прозвітувати про „успішне“ виконання плану, вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало – фіктивно „мобілізували“ 276 людей. Чиновники вносили до карток військовозобо­в’яза­них неправдиві дані – до переліку „мобілізованих“ вносили померлих...