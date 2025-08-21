Фестиваль „Дзвони Лемківщини“

Народні майстрині Людмила Радко і Юлія Янчук показують красу лемківського мистецтва. МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська область. – В урочищі Бичова біля Монастириська відбувся XXIV Міжнародний фестиваль лемківської культури „Дзвони Лемківщини“, який свідчить про пам’ять і єдність поколінь, незламність українського духу лемківських родин, депортованих з їхніх етнічних територій – Лемківського краю. Незважаючи на біль і переслідування, трагічні сторінки...