Форум „Волонтерський рух – будуємо українство разом“

Людмила Лісовська (зліва) і другий секретар Посольства України в Нідерляндах Марія-Каталіна Роговей. ГАРЛЕМ, Нідерлянди. – Відбувся Форум української громади „Волонтерський рух – будуємо українство разом“, який зібрав понад 150 учасників – активних членів громади, волонтерів, які працюють у сферах гуманітарної допомоги, культури, освіти, ментального здоров’я та розвитку української спільноти в Нідерляндах, дипломатів та нідерляндських друзів,...
