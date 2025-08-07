Close Menu
ТОКІО. – 4 серпня відбувся перший українсько-японський форум сприяння економічній відбудові України, під час якого сторони підписали 29 домовленостей про співпрацю. Це угоди зі здійснення спільних проєктів у сферах сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури та будівництва, технологій та іновацій. Японська Fujita Corporation разом з Мінекономі­ки України втілюватиме проєкт поставок охолоджених та заморожених продуктів з...


