Учасники Форуму. В центрі стоїть в першому ряді Лариса Герасько, поруч праворуч – Надія Іваннікова. ДУБЛІН, Ірляндія. – Посольство України в Ірляндії спільно з Благодійною організацією „Українська дія в Ірляндії“ за підтримки Гро­мад­ського фонду Ірляндії організувало другий Форум українських організацій і спільнот в Ірляндії, що об’єднав лідерів громадських ініціятив, освітян, культурних діячів і волонтерів навколо...