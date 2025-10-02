Close Menu
Форум українських освітян в Італії

Тетяна Григорська РИМ. – Національний конґрес українських асоціяцій Італії (НКУАІ) вдруге організував маштабний Форум українських освітян Італії та України, який в онлайн-режимі об’єднав у обговоренні питання „Як зберегти українцям самобутність за кордоном?“ представників церковних громад, розробників освітніх програм, зокрема, з Канади та Польщі, науковців, культурних діячів і всіх бажаючих, кого турбує це питання. „Наша розмова...


