ПЕРЕМИШЛЬ. – У польському місті Перемишлі 12-14 грудня відбувся Форум українців Східньої Европи – перша маштабна зустріч, що об’єднала представників українських громад із 13 країн, зокрема, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та Словаччини. „Форум став спільним простором дії задля перемоги України, її европейського майбутнього та посилення єдності й співпраці між українськими громадами...