Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Французькі рибалки подарували сітки

By 1 Min Read

ПАРИЖ. – Французькі рибалки з реґіону Бретань передали Україні 280 км рибальських сіток, які слугують бар’єрами для захисту військових і цивільних від російських дронів. Зношені рибальські сітки, які раніше підлягали утилізації, тепер отримали нове призначення, зокрема їх застосовують у прифронтових містах та вздовж лінії фронту. Матеріял сіток здатний витримувати значні навантаження. Ініціятива належить благодійній організації...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts