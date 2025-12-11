Французькі рибалки подарували сітки

ПАРИЖ. – Французькі рибалки з реґіону Бретань передали Україні 280 км рибальських сіток, які слугують бар’єрами для захисту військових і цивільних від російських дронів. Зношені рибальські сітки, які раніше підлягали утилізації, тепер отримали нове призначення, зокрема їх застосовують у прифронтових містах та вздовж лінії фронту. Матеріял сіток здатний витримувати значні навантаження. Ініціятива належить благодійній організації...