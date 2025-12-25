Фільм про подвиг українських ветеранів

Українські вояки з ампутованими кінцівками на найвищій точці Африканського контитенту. ТЕЛЬ-АВІВ. – В одному з кінотеатрів відбувся показ та обговорення документального фільму української режисерки та авторки сценарію Марії Кондакової „Друге дихання“. Документальна стрічка розповідає про історію п’яти українських воїнів, які після тяжких пора­нень, важкого, складного лікування після ампу­таціїї та протезування кінцівок, реабілітації, здійс­нили сходження на...