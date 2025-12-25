Фільм про подвиг українських ветеранів

Українські вояки з ампутованими кінцівками на найвищій точці Африканського контитенту. ТЕЛЬ-АВІВ. – В одному з кінотеатрів відбувся показ та обговорення документального фільму української режисерки та авторки сценарію Марії Кондакової „Друге дихання“. Документальна стрічка розповідає про історію п’яти українських воїнів, які після тяжких поранень, важкого, складного лікування після ампутаціїї та протезування кінцівок, реабілітації, здійснили сходження на...
Previous ArticleУкраїнські фільми в Еспанії
Next Article 75-ліття Пластової станиці відзначили в Гартфорді