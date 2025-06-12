Президент Володимир Зеленський з дружиною Оле­ною Зеленська відвідали „Книжковий Арсенал“. КИЇВ. – 1 червня завершився чотириденний ХІІІ Міжнародний фестиваль „Книжковий Арсенал“, який втретє відбувся в умовах повномаштабної війни Росії проти України. Відбулося понад 200 подій програми Фестивалю. Окремий стенд присвячений літературі українських захисників та захисниць, ветеранів та ветеранок. Проєкт здійснено у співпраці з Мініс­тер­ством у...