Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленська відвідали „Книжковий Арсенал“. КИЇВ. – 1 червня завершився чотириденний ХІІІ Міжнародний фестиваль „Книжковий Арсенал“, який втретє відбувся в умовах повномаштабної війни Росії проти України. Відбулося понад 200 подій програми Фестивалю. Окремий стенд присвячений літературі українських захисників та захисниць, ветеранів та ветеранок. Проєкт здійснено у співпраці з Міністерством у...
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