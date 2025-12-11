Центр з Донеччини діє на Прикарпатті

Центр „Донбас-Прикарпаття“ єднає людей з усієї України. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю „Донбас-Прикар­паття“ переїхав сюди з Краматорська Донецької области в перші дні повномаштабного вторгнення. А разом з осередком підтримки прибули сотні переселенців, які потребують фізичної та психологічної допомоги. Центр став другою домівкою для потребуючих людей з усієї України, адже тут можна...