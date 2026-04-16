Церкви об’єдналися в допомозі захисникам

Парафіянки Свято-Покровського собору Сміли готують підтримку воїнів на фронті. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 6 квітня парафіянки Свято-Покровського собору Сміли відправили на передову свіжі домашні ковбаски, шинку й кілька сотень смачних домашніх пиріжків. Це щира допомога українським захисникам, які стримують рашистську аґресію на одній з найгарячіших ділянок фронту, материнська турбота жінок-вірянок, котрі постійно...