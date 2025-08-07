Чільні чиновники Мін’юсту – серед підозрюваних

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ) заявили про викриття схеми заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу (АПК) апарату Міністерства юстиції України. Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін’юсту, бенефіціярний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). За...