Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Чільні чиновники Мін’юсту – серед підозрюваних

By and 3 Mins Read

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Служба безпеки України (СБУ) заявили про викриття схеми заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу (АПК) апарату Міністерства юстиції України. Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін’юсту, бенефіціярний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). За...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts