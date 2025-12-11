Шведи допомагатимуть українським журналістам

Голова НСЖУ Сергій Томіленко і президентка SJF Ульріка Гюллерт на конґресі у Стокгольмі. (Фото: Сергій Томіленко) Національна спілка журналістів України (НСЖУ) та Шведська спілка журналістів (SJF) розпочинають новий спільний проєкт, спрямований на підтримку українських журналістів і зміцнення незалежних медіа в умовах війни. Ініціятива триватиме 18 місяців і буде фінансуватися Шведським інститутом (SI) – урядовою організацією,...