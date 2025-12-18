Юну українку нагородили на Тайвані

Поліна Кондратенко з колеґою із Тайваню. (Фото: ФБ) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Вихованка Малої академії наук, випускниця Центральноукраїнського наукового ліцею Поліна Кондратенко здобула срібну медалю на престижній міжнародній виставці Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE 2025), що відбулася на Тайвані. KIDE – одна з найвідоміших міжнародних виставок винаходів і наукових проєктів, що щороку об’єднує сотні учасників...