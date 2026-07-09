Ющенко звернувся до Прем’єра Польщі

ВАРШАВА. – Колишній Президент України Віктор Ющенко звернувся до Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з листом, в якому закликав спільно працювати над осмисленням історичного минулого, щоб воно не визначало майбутні українсько-польські відносини. За словами Д. Туска, якщо минуле й надалі визначатиме відносини між двома країнами, то побудувати спільне майбутнє буде непросто. Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що справжнє...