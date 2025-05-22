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„Янголи України“ летять по світу

By Updated:4 Mins Read

З цього ангелика розпочалася колекція „Янголів України“. КОШІЦЕ, Словаччина. – Звідси 1 червня 2022 року стартувала акція „Янголи України“ – мандрівна інсталяція, присвячена вшануванню пам’яті українських дітей, які трагічно загинули через аґресію окупантів за роки широкомаштабного вторгнення Росії в Україну. Співзасновниками ініціятиви стали дрогобичанка Наталя Міцьо з Михайловіц і киянка Світлана Пештеряну з Кошіц, які...


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