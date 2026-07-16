Ярослава Хортяні – співголова Альянсу діяспори з відновлення України

Ярослава Хортяні Управа Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та організації мережі щиро вітають голову СФУЖО Ярославу Хортяні з обранням співголовою Альянсу діяспори з відновлення України. Про це рішення було офіційно оголошено під час сайд-івенту „Українці за кордоном: залучення діяспори та сприяння добровільному поверненню“, що відбувся в межах Конференції з питань відновлення України 2026 у...