Єдність тернополян і захисників

Під час пам’ятних заходів у Тернополі. ТЕРНОПІЛЬ. – У четверту річницю повномаштабного вторгнення захисники та ветерани, представники влади, духовенства, громадськости об’єдналися у спільній молитві за Україну та справедливий мир. На Театральному майдані біля Меморіяльної стели Незалежности провели захід „Наша свобода – у їхній силі“. До Алеї незламних тернополяни поклали квіти та лямпадки, вшанували всіх воїнів,...


