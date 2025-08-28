Close Menu
Іван Громик – український учений-аґроном

Обкладинка книжки Анатолія Трем­біцького „Іван Громик (1900– 1988)“ Анатолій Трембіцький. „Іван Громик (1900– 1988)“ – український вчений аґроном-фітотехнік, генетик-селекціонер: монографія. Хмель­ницький. ФОП Стрихар А. М., 2025. 220 стор. з іл. У Старокостянтинівському повіті, Волинської губернії, горох селяни називали „сльозами Адама“ і про походження гороху розповідали таку леґенду: „Як Господь вигнав Адама з раю, то він...


