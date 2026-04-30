Ізраїль пам’ятає лихо Чорнобиля

Посол України Євген Корнійчук (в центрі) на церемонії пам’яті. СДЕРОТ, Ізраїль. – В Ізраїлі вже багато років існує Організація ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яку з моменту створення очолював Олександр Калантирський. Кілька років тому він помер. Організація і тепер займається захистом прав ліквідаторів, допомогою в отриманні медичної допомоги та соціяльних послуг. В кількох містах...