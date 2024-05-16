АМЕРИКА І СВІТ

Заборона імпорту палива для АЕС ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден 13 травня підписав закон, який забороняє імпорт російського палива для ядерних електростанцій. Це є найновішим намаганням Вашінґтону підірвати російську економіку після нападу РФ на Україну. Росія є найбільшим у світі постачальником збагаченого урану. Приблизно 24 відс. збагаченого урану, що використовується в американських ядерних електростанціях, находить...
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