Вишили рушник-оберіг

Майстер-кляса народної майстрині Наталії Крамна-Таран. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 16 травня у місті відбувся мистецько-патріотичний захід „Рушник вишиваю – оберіг закладаю“. Ініціятором заходу став Департамент соціяльної політики. Спільно з майстринею вишивки Наталею Крамною-Таран та авторкою творчого опрацювання рушника, головою Черкаського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольгою Мартиновою, вишили традиційний черкаський рушник....
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