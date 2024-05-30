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Виявили російських катів

By 2 Mins Read

Кати зі 175-го окремого розвідувального батальйону із Пскова, що входить до 76-ої десантно-штурмової дивізії. Радіо Свобода вдалося встановити російських військових, які причетні до викрадення, знущань, катувань та вбивства полковника Служби безпеки України Олексія Теліженка під час окупації Бучі у березні 2022 року. Катів вдалося виявити завдяки викраденим нагородам полковника Теліженка та професійним провалам високопоставлених псковських...

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