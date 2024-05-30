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Відкрився „Простір хоробрих“

By 1 Min Read

Ініціяторка створення „Простору хоробрих“ Яна Пшеніцина та волонтерка Алла Волошина. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У міському будинку культури 21 травня відкрився громадський  простір  для підтримки військових та їхніх родин під символічною назвою – „Простір хоробрих“. Тут працюватимуть соціяльна кав’ярня та дитяча терапевтична кімната, проводитимуть творчі заходи, зустрічі з військовим капеляном, психологом, надаватимуть юридичну підтримку, навчатимуть ветеранському підприємництву....

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