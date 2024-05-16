В обороні культурної спадщини

ГАҐА. – В будівлі Палацу миру 14-15 травня відбулася міжнародна конференція ЮНЕСКО “Куль­турна спадщина та мир”. Україну на конференції представляють заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець, Посол у Нідерляндах Олександр Карасевич, а також експерти, які документують злочини РФ проти культурної спадщини України. “Знищення культурної спадщини під час збройного конфлікту є не лише трагедією, а й...



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