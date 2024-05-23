Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

День вишиванки в Ізраїлі

By Updated:2 Mins Read

Волонтери приготували 500 порцій вареників. Цьогорічний День вишиванки в Ізраїлі ознаменувався  не лише зодяганням красивих сорочок та суконь, але і добрими справами, які підготувала громадська організація „Ізраїльські друзі України“ в кількох районах з 16 по 18 травня.  Українська громада та ізраїльські друзі України  вирішили провести маратон добрих справ:  „Вишиванку   вдягай та допомогай!“. Під час...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts