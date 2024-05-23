Волонтери приготували 500 порцій вареників. Цьогорічний День вишиванки в Ізраїлі ознаменувався не лише зодяганням красивих сорочок та суконь, але і добрими справами, які підготувала громадська організація „Ізраїльські друзі України“ в кількох районах з 16 по 18 травня. Українська громада та ізраїльські друзі України вирішили провести маратон добрих справ: „Вишиванку вдягай та допомогай!“. Під час...
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