День вишиванки у Тернополі

Красу вишиванок показують сестри Вероніка та Олеся Яреми. ТЕРНОПІЛЬ. – У місті та області відбулися культурно-мистецькі заходи до Дня вишиванки „Незламний код нації“. Директорка департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк привітала воїнів і тернопільців, подякувала за внесок у збереження національних традицій. Вона сказала, що українські вишиванки вражають світ своєю красою та історією,...



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