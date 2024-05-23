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День вишиванки у Тернополі

By 1 Min Read

Красу вишиванок показують сестри Вероніка та Олеся Яреми. ТЕРНОПІЛЬ. – У місті та області відбулися культурно-мистецькі заходи до Дня вишиванки „Незламний код нації“. Директорка департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк привітала воїнів і тернопільців, подякувала за внесок у збереження національних традицій. Вона сказала, що українські вишиванки вражають світ своєю красою та історією,...

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