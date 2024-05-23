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Знесено культову будівлю УПЦ Московського патріярхату

By 1 Min Read

Культова будівля Української православаної церкви Московського патріярхату до знесення. У Києві на території Національного музею історії України демонтовано культову будівлю Української православаної церкви Московського патріярхату, яка була незаконно встановлена біля фундаментів Десятинної церкви і проіснувала понад 17 років. Господарський суд Києва 15 лютого, зобов’язав знести будівлю, яка порушує ансамбль археологічного комплексу „Десятинна церква“ і знаходиться...

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